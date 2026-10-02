Тисяча гривень для пенсіонерів: хто та як може отримати гроші

Літні люди в Україні можуть отримати тисячу гривень. Це пропонує популярний банк – Monobank. Однак слід дотримуватися певних умов.

Як пенсіонерам отримати тисячу гривень

Для отримання тисячі гривень слід перевести виплату пенсій в mono, про що повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Олег Гороховський співзасновник банку Monobank За законодавством пенсії можна отримувати на картку того банку, який вибере сам пенсіонер. Але про це ніхто нікому не каже, і здається, що такої опції не існує.

Зокрема, змінити банк можна таким чином:

онлайн через портал Пенсійного фонду;

через відділення ПФУ чи ЦНАП.

Крім того, в самому застосунку є заява, яку можна роздрукувати та підписати. А служба підтримки допоможе, якщо у людини виникнуть питання чи труднощі.

А вже після отримання першої пенсії на картку mono виплачуємо 1 000 гривень на рахунок кешбеку. Податок також за наш рахунок, щоб після виведення вийшла рівно тисяча,

– написав Гороховський.

Якщо запросити "знайомого пенсіонера" відкрити картку mono, то можна отримати 200 гривень кешбеку.

А запрошений пенсіонер отримає ще 100 гривень.

Крім того, пенсію з картки mono можна знімати в будь-якому банкоматі України без комісії.

Які ще соцвиплати можуть отримати українці

Нагадаємо, що українці можуть отримати зимову виплату у розмірі 19 400 гривень. Подати заявку слід особисто, а зробити це потрібно до 30 жовтня. Зокрема, підтримка не прив'язана до окремих товарів.

А Національний кешбек можуть продовжити в Україні у 2027 році. Але рішення щодо програми ще не ухвалене. Крім того, її також можуть змінити.