Как пенсионерам получить тысячу гривен
Для получения тысячи гривен необходимо перевести выплату пенсий в mono, о чем сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Согласно законодательству, пенсию можно получать на карту того банка, который выберет сам пенсионер. Но об этом никто никому не говорит, и создается впечатление, что такой возможности не существует.
В частности, сменить банк можно следующим образом:
- онлайн через портал Пенсионного фонда;
- через отделение ПФУ или ЦПАУ.
Кроме того, в самом приложении есть заявление, которое можно распечатать и подписать. А служба поддержки поможет, если у человека возникнут вопросы или трудности.
А уже после получения первой пенсии на карту mono мы выплачиваем 1 000 гривен на счет кэшбэка. Налог также за наш счет, чтобы после вывода получилась ровно тысяча,
– написал Гороховский.
- Если пригласить "знакомого пенсионера" открыть карту mono, то можно получить 200 гривен кэшбэка.
- А приглашенный пенсионер получит еще 100 гривен.
Кроме того, пенсию с карты mono можно снимать в любом банкомате Украины без комиссии.
Что еще могут получить украинцы в качестве соцвыплат
Напомним, что украинцы могут получить зимнюю выплату в размере 19 400 гривен. Подать заявку следует лично, а сделать это нужно до 30 октября. В частности, поддержка не привязана к отдельным товарам.
А программу " Национальный кэшбэк " могут продлить в Украине в 2027 году. Однако решение по программе еще не принято. Кроме того, ее также могут изменить.