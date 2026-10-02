Как пенсионерам получить тысячу гривен

Для получения тысячи гривен необходимо перевести выплату пенсий в mono, о чем сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Олег Гороховский соучредитель банка Monobank Согласно законодательству, пенсию можно получать на карту того банка, который выберет сам пенсионер. Но об этом никто никому не говорит, и создается впечатление, что такой возможности не существует.

В частности, сменить банк можно следующим образом:

онлайн через портал Пенсионного фонда;

через отделение ПФУ или ЦПАУ.

Кроме того, в самом приложении есть заявление, которое можно распечатать и подписать. А служба поддержки поможет, если у человека возникнут вопросы или трудности.

А уже после получения первой пенсии на карту mono мы выплачиваем 1 000 гривен на счет кэшбэка. Налог также за наш счет, чтобы после вывода получилась ровно тысяча,

– написал Гороховский.

Если пригласить "знакомого пенсионера" открыть карту mono, то можно получить 200 гривен кэшбэка.

А приглашенный пенсионер получит еще 100 гривен.

Кроме того, пенсию с карты mono можно снимать в любом банкомате Украины без комиссии.

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Что еще могут получить украинцы в качестве соцвыплат

Напомним, что украинцы могут получить зимнюю выплату в размере 19 400 гривен. Подать заявку следует лично, а сделать это нужно до 30 октября. В частности, поддержка не привязана к отдельным товарам.

А программу " Национальный кэшбэк " могут продлить в Украине в 2027 году. Однако решение по программе еще не принято. Кроме того, ее также могут изменить.