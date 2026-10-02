Як пенсіонерам отримати тисячу гривень
Для отримання тисячі гривень слід перевести виплату пенсій в mono, про що повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
За законодавством пенсії можна отримувати на картку того банку, який вибере сам пенсіонер. Але про це ніхто нікому не каже, і здається, що такої опції не існує.
Зокрема, змінити банк можна таким чином:
- онлайн через портал Пенсійного фонду;
- через відділення ПФУ чи ЦНАП.
Крім того, в самому застосунку є заява, яку можна роздрукувати та підписати. А служба підтримки допоможе, якщо у людини виникнуть питання чи труднощі.
А вже після отримання першої пенсії на картку mono виплачуємо 1 000 гривень на рахунок кешбеку. Податок також за наш рахунок, щоб після виведення вийшла рівно тисяча,
– написав Гороховський.
- Якщо запросити "знайомого пенсіонера" відкрити картку mono, то можна отримати 200 гривень кешбеку.
- А запрошений пенсіонер отримає ще 100 гривень.
Крім того, пенсію з картки mono можна знімати в будь-якому банкоматі України без комісії.
Які ще соцвиплати можуть отримати українці
Нагадаємо, що українці можуть отримати зимову виплату у розмірі 19 400 гривень. Подати заявку слід особисто, а зробити це потрібно до 30 жовтня. Зокрема, підтримка не прив'язана до окремих товарів.
А Національний кешбек можуть продовжити в Україні у 2027 році. Але рішення щодо програми ще не ухвалене. Крім того, її також можуть змінити.