Залишилось два дні: що треба знати про тисячу Зеленського

"Зимова єПідтримка" добігає кінця, тож з'явилося важливе уточнення щодо програми. Воно може вплинути на подальші умови використання коштів або процедуру їх отримання.

Що зміниться в програмі "Зимова єПідтримка"

Протягом трьох місяців дії програми більшість українців спрямовували отримані кошти на оплату комунальних послуг, передає 24 Канал з посиланням на PMG.ua.

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Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко, підкреслила успішність програми. За її словами, всі витрачені громадянами кошти залишилися в українській економіці, що одночасно підтримало населення та стимулювало економічний розвиток.

Що треба знати про "Зимову єПідтримку":

Прийом заявок на отримання коштів закінчується 28 лютого;

Скористатися виплатою можна буде з 1 березня і до кінця 2025 року;

Кошти залишаться на картці Національного кешбеку і не зникнуть, поки їх не використають.

Перевірка доцільності виплат

Разом із цим, було анонсовано перевірки на доцільність отримання виплат. Однак вони стосуватимуться лише тих громадян, які виїхали за кордон, але, попри це, подали заявку на допомогу.

Програма "Зимова єПідтримка" орієнтована на підтримку тих, хто перебуває в Україні, і не поширюється на біженців за кордоном. Виплати передбачені для кожного дорослого і дитини, які залишаються на території країни.

Зауважте! Програма вже залучила значну кількість українців – понад 12 мільйонів подали заявки через "Дію" та банки-партнери. Крім цього, залишається можливість подати заявку через поштові відділення.