Як українцям витратити тисячу Зеленського на ліки у 2025 році

Тисячу Зеленського, яку надають у межах програми "Зимова єПідтримка", можна витратити на різні потреби. Зокрема допомогу можна використати в аптеках.

Як використати тисячу Зеленського на ліки

Однак тільки на ліки вітчизняного виробництва, пише 24 канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також Виплата "тисячі Зеленського" затримується: чому так відбувається

Так для рецептурних ліків потрібно надати рецепт від лікаря. Його можна отримати:

під час особистого прийому;

дистанційно у свого сімейного лікаря.

Рецепти виписуються не за торговою назвою, а за назвою діючої речовини,

– зазначили у Міністерстві.

Тобто знаючи цю інформацію, фармацевт може запропонувати лікарські засоби із затвердженого списку.

Зауважте! Крім того, учасників програми можна перевірити за допомогою штрихкода в Дії в розділі "Національний кешбек".

До якого числа можна подати заявку на допомогу

Заявку можна подати до 28 лютого 2025 року, тобто до кінця зими.

Зробити це можна через Дію або банк-партнер. Також ще один спосіб отримати грошову виплату — через Укрпошту. Цей спосіб підійде для тих людей, хто вже отримує пенсію та інші соціальні виплати таким чином.

Зверніть увагу! Для отримання тисячі через Укрпошту жодних заяв подавати не потрібно.