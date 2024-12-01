Як отримати 1000 гривень в "Дії": алгоритм подачі заяви

В Україні 1 грудня стартувала програма, ініційована президентом Зеленським, – "Зимова єПідтримка". У її межах українці можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень.

Подати заявку можна до кінця зими. Як отримати "тисячу Зеленського", розповідає 24 Канал із посиланням на "Дію".

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Як отримати "тисячу Зеленського" у "Дії"

Подати заявку на виплати можна до 28 лютого 2025 року, а використати кошти – до 31 грудня 2025 року.

Щоб оформити заяву онлайн, потрібно:

авторизуватися у "Дії",

у розділі "Сервіси" обрати "Зимова єПідтримка",

натиснути "Подати нову заявку" та "Розпочати",

вибрати, для кого призначена виплата – для себе чи для дитини. Якщо для дитини, то має підвантажитися свідоцтво про народження, а якщо цього не сталося, потрібно натиснути "Додайте свідоцтво",

вибрати рахунок для виплати,

перевірити дані, поставити пташечку в "Я перебуваю на території України" і натиснути "Надіслати".

Зверніть увагу! Кошти можуть отримати усі українці, які перебувають в Україні, окрім тих громадян, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що податися на виплату "тисячі Зеленського" можна як онлайн через "Дію", так і офлайн через Укрпошту. Там кошти можна буде отримати уже з 4 грудня.