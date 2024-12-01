Мета програми – допомога громадянам в підготовці до зими. Хто може очікувати на цю виплату, розповідає 24 Канал із посиланням на "Дію".

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Хто може отримати виплату у 1000 гривень, ініційовану Зеленським

Податися на виплату "тисячі Зеленського" можна як онлайн, так і через Укрпошту.

Зареєструвати заявку можна протягом усього зимового періоду – до 28 лютого 2025 року, а використати кошти – до 31 грудня 2025 року. Їх можна витратити на:

комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіту, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв'язок, страхування;

благодійність: пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації;

салони краси, розваги та інші послуги.

"Зимовою єПідтримкою" можуть скористатися усі українці (як дорослі, так і діти), які перебувають в Україні, окрім тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Для дітей батьки мають оформити заяви кожному окремо.

У "Дії" громадяни можуть вже отримати свою "тисячу Зеленського". Її нарахують на картку "Національний кешбек". Якщо ж така картка відсутня, її можна оформити в одному з банків-партнерів програми "Національний кешбек".

Хто "Дії" не має та отримує виплати через пошту, "Зимову єПідтримку" можна одержати у відділеннях Укрпошти з 4 грудня. Якщо у громадянина відсутній РНОКПП, то він може звернутися до одного з банків-партнерів програми з 10 грудня.

"Отримана сума не підлягає оподаткуванню", – повідомив прем'єр Денис Шмигаль.