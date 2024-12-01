Про це розповідає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ці кошти надаються в рамках програми "єПідтримка".

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Як оформити виплати онлайн

Гроші можуть бути витрачені на оплату комунальних послуг, ліків, книг, освітніх та медичних послуг, транспорту, благодійність або допомогу ЗСУ.

Допомогу можна оформити з грудня 2024 року до лютого 2025 року, а використати кошти — до кінця наступного року.

Для подачі заявки у "Дії" потрібно:

Обрати розділ "Сервіси", потім — "Національний кешбек" і послугу "Зимова єПідтримка".

Вказати, для кого призначена виплата (для себе чи дитини).

Обрати існуючий спеціальний рахунок або відкрити новий.

Надіслати заяву, перевіривши правильність даних.

Кошти зараховуються протягом 10 днів.

Як отримати "тисячу Зеленського" офлайн

Через "Укрпошту" допомогу зможуть отримати:

Пенсіонери 60+ років, які отримують виплати через "Укрпошту".

Люди з інвалідністю 1 та 2 груп.

Особи, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту".

Офлайн виплати через банки-партнери стартують з 10 грудня.

Нагадаємо, програма "Зимова єПідтримка" передбачає витрати 5 мільярдів гривень із держбюджету на підтримку громадян у зимовий період.