Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля. Эти средства предоставляются в рамках программы "еПоддержка".
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Как оформить выплаты онлайн
Деньги могут быть потрачены на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг, образовательных и медицинских услуг, транспорта, благотворительность или помощь ВСУ.
Помощь можно оформить с декабря 2024 года до февраля 2025 года, а использовать средства - до конца следующего года.
Для подачи заявки в "Дії" нужно:
- Выбрать раздел "Сервисы", затем - "Национальный кэшбек" и услугу "Зимняя еПоддержка".
- Указать, для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).
- Выбрать существующий специальный счет или открыть новый.
- Отправить заявление, проверив правильность данных.
Средства зачисляются в течение 10 дней.
Как получить "тысячу Зеленского" оффлайн
Через "Укрпочту" помощь смогут получить:
- Пенсионеры 60+ лет, которые получают выплаты через "Укрпочту".
- Люди с инвалидностью 1 и 2 групп.
- Лица, которые получают социальные выплаты через "Укрпочту".
Офлайн выплаты через банки-партнеры стартуют с 10 декабря.
Напомним, программа "Зимняя еПоддержка" предусматривает расходы 5 миллиардов гривен из госбюджета на поддержку граждан в зимний период.