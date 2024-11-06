Solana зросла на 17% після новин про перемогу Трампа на виборах

Курс криптовалюти Solana зріс на 17% після новин про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Криптотрейдери сподіваються на можливість схвалення спотових біржових фондів, орієнтованих на Solana.

Як зросла Solana

Деякі експерти вважають, що ринки недооцінюють потенціал республіканців, і галузь може очікувати значного зростання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Coindesk.

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У липні 2024 року біржа Cboe подала заявку до Комісії з цінних паперів та бірж з проханням зареєструвати спотові ETF для Solana від VanEck та 21Shares, що спочатку були подані наприкінці червня.

Ринки, як і раніше, сильно недооцінюють республіканський розмах, і потенціал зростання для галузі, ймовірно, набагато вищий, ніж передбачалося раніше,

– зазначив співзасновник Syncracy Capital Деніел Чунг у пості X.

У середу вранці ціна Solana різко зросла вище 185 доларів за токен, що призвело до досягнення ринкової капіталізації понад 85 мільярдів доларів.

Це дозволило їй обігнати BNB Chain і стати четвертим за величиною токеном після біткоїну, ефіру та стейблкоїну USDT.