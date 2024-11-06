Українські єврооблігації зростають на тлі новин про перемогу Трампа

Українські євробонди та ВВП-варанти почали зростати після новин про перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Хоча підрахунок голосів ще триває, за попереднім результатом, Трамп уже переміг на виборах.

Як зросли євробонди

Інвестиційні фонди активно скуповували українські доларові облігації, розраховуючи на перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Тепер облігації активно зростають, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Економічна правда".

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Згідно з котируваннями, євробонди зросли наступним чином:

Євробонди з погашенням у 2029 році (ставка 1,75%) збільшилися на 1,72% і досягли 60,71 долара.

Євробонди з погашенням у 2030 році (ставка 0%) піднялися на 2,79% до 49,12 долара.

Євробонди з погашенням у 2034 році (ставка 1,75%) зросли на 3,6% до 47,97 долара, а зі ставкою 0% – на 4,3% до 38,15 долара.

Євробонди з погашенням у 2035 році (ставка 1,75%) додали 3,68% і досягли 47,16 долара, а зі ставкою 0% – на 4,54% до 50,37 долара.

Євробонди з погашенням у 2036 році (ставка 1,75%) піднялися на 3,80% до 46,63 долара, а зі ставкою 0% – на 4,44% до 49,75 долара.

Крім того, ВВП-варанти з погашенням у 2041 році зросли на 1,14%, досягнувши 73,44 долара.

Чому облігації ростуть

У жовтні Bloomberg повідомляв, що українські облігації показали майже 6% прибутку, ставши одними з найкращих серед ринків, що розвиваються. Їхня вартість наблизилася до 50 центів за долар по всіх термінах погашення.

Варанти, вартість яких залежить від економіки України, торгуються за понад 70 центів за долар – це найвищий рівень з 2022 року, коли їхня ціна впала до менш ніж 15 центів.

Зауважте! Фонди сподіваються, що президентство Трампа допоможе швидше завершити конфлікт, як зазначає Дмитро Божко з Dragon Capital.