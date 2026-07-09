Трамп може зірвати ще одну торгівельну угоду: нові мита стали на заваді

США погрожують Індії новими митами, звинувачуючи у використанні примусової праці. Ці звинувачення ставлять під загрозу торгівельну угоду між країнами, яку й так не можуть остаточно затвердити вже багато місяців.

Якими тарифами погрожують США

Офіс торгового представника США (USTR) цього тижня розпочав у Вашингтоні публічні слухання в межах розслідувань про використання примусової праці у кількох країнах, пише Bloomberg.

Такий привід Вашингтон хоче використати для запровадження нових тарифів для цих держав відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року.

Відомство дійшло висновку, що країни не забезпечили належних заборон на імпорт товарів, вироблених із використанням примусової праці. Відтак, їхня продукція підпадає під додаткові мита у розмірі 10% або 12,5%.

Як Індія відповіла на звинувачення

У "чорному списку" опинилися й Індія. Однак уряд країни заперечує усі звинувачення американського відомства.

Представники Нью-Делі у документі до USTR наголосили, що дані проведеного розслідування "не свідчать про будь-який зв'язок із використанням примусової праці у виробничому ланцюгу".

Ба більше, Індія наполягає, що Офіс торгового представника не надав жодних доказів про якісь конкретні товари, які б підтверджували висунуті звинувачення.

Чому торгівельна угода під загрозою

Нью-Делі попередило Вашингтон, що усі претензії мають вирішуватися в межах поточних торгівельних переговорів між двома країнами.

Сторони ще у лютому домовилися про 18% мито на індійські товари, але невдовзі після цього Верховний суд США скасував взаємні мита.

Тому переговори щодо торгівельної угоди між США та Індією затягнулися, а погрози новими митами взагалі ставлять під загрозу її ухвалення.

Індія вже заявила, що погодиться на остаточне оформлення угоди зі США лише після завершення всіх розслідувань.

Нагадаємо, що США пропонує запровадити додаткові мита у розмір від 10% до 12,5% на товари із 60 країн на основі звинувачення у нехтуванні політикою заборони примусової праці. У такий спосіб Трамп намагається відродити тарифи, скасовані Верховним судом. Але поки що лише зіштовхується зі спротивом торгівельних партнерів.