"Козирі згоріли в один день": у РНБО пояснили, що для Росії означає угода Трампа і Сі

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися щодо тарифів та торгівлі критично важливими матеріалами. Однак ці домовленості дуже невигідні для Росії.

Які ризики для Росії несе угода США та Китаю?

Останні заяви Трампа свідчать, що Китай і США, схоже, вирішили більше не воювати між собою, а заробляти разом. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна у центрі великої гри: аналітик припустив, чи зможуть Трамп і Сі Цзіньпін завершити війну

На його думку, це може стати нищівним ударом для Росії.

Трамп і Сі Цзіньпін підписують однорічну торгівельну угоду про рідкісноземельні метали й зниження мит, а паралельно говорять про "спільне завершення війни в Україні". У перекладі дипломатії це означає – Росія більше не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону,

– зазначив Коваленко.

Керівник ЦПД РНБО пояснив, що Москва мала козирі у відносинах з Китаєм – дешеві ресурси. Однак після домовленостей Трампа та Сі вони "згоріли в один день".

Адже Трамп прямо сказав, що працюватиме разом із китайським лідером, щоб зупинити війну в Украяні. А Сі заявив, що програма Трампа"Зробимо Америку знову великою" є спільною метою і відродженням Китаю.

Вони не вороги – вони партнери. І це для Москви – катастрофа,

– зауважив Коваленко.

Він додав, що реальні домовленості про те, яким буде світопорядок у майбутньому ухвалили без Москви. Китай отримав стимул вести торгівлю зі Сполученими Штатами замість того, щоб підтримувати війну Путіна.

Важливо! Як говорить Коваленко Росія ризикує залишитися за межами цивілізованого світу, якщо Вашингтон та Пекін будуть співпрацювати разом. Москва може бути лише сировинним придатком у такому випадку, й то лише ситуативним.

Про що домовилися США та Китай?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном, після чого оголосив про нові тарифи для Китаю та інші торгівельні домовленості.

Ми мали справді виняткову зустріч, де ухвалили чимало важливих рішень,

– розповів Трамп на борту Air Force One.

Зокрема, США погодилися зменшити тарифи на фентаніл для Китаю з 20% до 10%.

20% до 10%. Загальний тариф на китайські товари для Сполучених Штатів знизять з 57% до 47%.

Окрім того, Китай, за словами президента США, погодився не запроваджувати контроль за експортом рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва технологій. Діятиме угода рік з автоматичним продовженням.

Що відомо про відносини Китаю та Росії?