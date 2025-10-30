"Козирі згоріли в один день": у РНБО пояснили, що для Росії означає угода Трампа і Сі
- Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про рідкісноземельні метали та зниження мит, що негативно вплинуло на Росію.
- Москва втратила козирі у відносинах з Китаєм через нову співпрацю США та Китаю, спрямовану на завершення війни в Україні.
Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися щодо тарифів та торгівлі критично важливими матеріалами. Однак ці домовленості дуже невигідні для Росії.
Які ризики для Росії несе угода США та Китаю?
Останні заяви Трампа свідчать, що Китай і США, схоже, вирішили більше не воювати між собою, а заробляти разом. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал.
Дивіться також Україна у центрі великої гри: аналітик припустив, чи зможуть Трамп і Сі Цзіньпін завершити війну
На його думку, це може стати нищівним ударом для Росії.
Трамп і Сі Цзіньпін підписують однорічну торгівельну угоду про рідкісноземельні метали й зниження мит, а паралельно говорять про "спільне завершення війни в Україні". У перекладі дипломатії це означає – Росія більше не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону,
– зазначив Коваленко.
Керівник ЦПД РНБО пояснив, що Москва мала козирі у відносинах з Китаєм – дешеві ресурси. Однак після домовленостей Трампа та Сі вони "згоріли в один день".
Адже Трамп прямо сказав, що працюватиме разом із китайським лідером, щоб зупинити війну в Украяні. А Сі заявив, що програма Трампа"Зробимо Америку знову великою" є спільною метою і відродженням Китаю.
Вони не вороги – вони партнери. І це для Москви – катастрофа,
– зауважив Коваленко.
Він додав, що реальні домовленості про те, яким буде світопорядок у майбутньому ухвалили без Москви. Китай отримав стимул вести торгівлю зі Сполученими Штатами замість того, щоб підтримувати війну Путіна.
Важливо! Як говорить Коваленко Росія ризикує залишитися за межами цивілізованого світу, якщо Вашингтон та Пекін будуть співпрацювати разом. Москва може бути лише сировинним придатком у такому випадку, й то лише ситуативним.
Про що домовилися США та Китай?
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном, після чого оголосив про нові тарифи для Китаю та інші торгівельні домовленості.
Ми мали справді виняткову зустріч, де ухвалили чимало важливих рішень,
– розповів Трамп на борту Air Force One.
- Зокрема, США погодилися зменшити тарифи на фентаніл для Китаю з 20% до 10%.
- Загальний тариф на китайські товари для Сполучених Штатів знизять з 57% до 47%.
Окрім того, Китай, за словами президента США, погодився не запроваджувати контроль за експортом рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва технологій. Діятиме угода рік з автоматичним продовженням.
Що відомо про відносини Китаю та Росії?
Досі Китай залишався ключовим економічним партнером Росії, навіть попри відсутність відкритої військової підтримки. Пекін поступово нарощує постачання товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись у виробництві зброї.
Зокрема, останнім часом суттєво зросли обсяги поставок комплектуючих для дронів – волоконно-оптичних кабелів, літій-іонних батарей та інших компонентів. Це дало змогу російським підприємствам збільшити власні виробничі потужності для виготовлення безпілотників.
Крім того, українська розвідка неодноразово фіксувала польоти китайських супутників над територією України. Спостереження велося за стратегічно важливими об’єктами, зокрема енергетичною інфраструктурою та підстанціями атомних електростанцій. За даними розвідки, Китай передає Росії ці супутникові дані.