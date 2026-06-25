ЄС поставив крапку у торгівельній угоді зі США, але залишив собі "страховку"

Рада Євросоюзу у четвер, 25 червня, офіційно ухвалила законодавство, необхідне для застосування торгівельної угоди зі США. Вона покликана зробити трансатлантичні відносини з Вашингтоном більш стабільними та передбачуваними.

Як торгівельні закони ухвалили в ЄС

Про це Рада ЄС повідомила в офіційному пресрелізі.

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Законодавці підтримали два регламенти, які уводять в дію тарифні зобов'язання Євросоюзу. Вони викладені у торгівельній угоді, яку сторони уклали ще влітку минулого року.

Документи передбачають різні преференції для США на європейському ринку:

ЄС скасує решту мит на промислові товари зі США;

для окремих видів американських морепродуктів і сільськогосподарської продукції запроваджуються тарифні квоти та знижені мита;

на імпорт омарів, включно з переробленими, мита й надалі не застосовуватимуть.

Водночас регламенти містять посилені механізми захисту та призупинення дії пільг на американські товари. Наприклад, у них прописаний спеціальний механізм, який дозволяє Єврокомісії швидко відреагувати у разі різкого зростання імпорту, що завдає серйозної шкоди європейським виробникам.

Які запобіжники залишив собі Євросоюз

До того ж, знаючи про мінливу тарифну політику президента США Дональда Трампа, ЄС залишив собі право захищати свою економіку.

У законах містить пункт, що ЄС може призупинити тарифні пільги для США, якщо Вашингтон не виконуватиме свої зобов'язання або ж порушить баланс торгівельних відносин, увівши нові мита чи інші заходи, які загрожуватимуть інтересам Європи.

Ми віддані сильному та відкритому трансатлантичному партнерству з нашим історичним союзником, але відкритість має йти пліч-о-пліч із захистом наших інтересів. Ці заходи забезпечують і те, і інше,

– наголосив міністр енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру Михаліс Даміанос.

Після підписання регламентів їх опублікують в офіційному журналі ЄС. Наступного дня після публікації законодавство набуде чинності.

Інфографіка: Торгівля США та ЄС / 24 Канал

Таким чином, Євросоюз хоч і одним із найбільших торгівельних партнерів США, але не збирається поступатися Трампу в його тарифних забаганках.

Нагадаємо, що процес ратифікації торгівельної угоди в ЄС уже двічі опинявся під загрозою зриву через погрози Дональда Трампа новими митами.