Напруга у торгівельному протистоянні США та Китаю останніми днями різко зросла. Проте у неділю адміністрація президента Дональда Трампа дала зрозуміти, що все ж готова до укладення угоди з Пекіном.

Чим Венс пригрозив Китаю?

Водночас Білий дім наголосив, що експортні обмеження, як оголосила китайська влада, створюють серйозну перешкоду для переговорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Віцепрезидент Джей Ді Венс закликав Китай "обрати шлях розуму" в останньому загостренні торгівельної війни.

Він назвав конфлікт країни "тривалою переговорною грою", але попередив, що США мають більше важелів впливу.

Це буде делікатний танець, і багато чого залежатиме від того, як реагуватимуть китайці. Якщо вони відповідатимуть дуже агресивно, я гарантую, що президент США має набагато більше карт, ніж Китайська Народна Республіка,

– наголосив Венс.

Разом з тим віцепрезидент додав, що США будуть розумними, якщо Пекін готовий до "розумного підходу".

Що у Китаї думають про погрози США?

Однак у Пекіні не дуже бояться погроз адміністрації США. У неділю Міністерство торгівлі Китаю оприлюднило заяву, у якій засудило плани Трампа увести 100% мита на китайські товари.

У відомстві звинуватили Вашингтон у погіршенні торгівельних відносин між країнами й пообіцяли увести нові обмеження у відповідь на американські тарифи, пише Financial Times.

Позиція Китаю щодо тарифних війн залишається незмінною: ми не хочемо війни, але не боїмося захищати свої інтереси,

– наголосили у міністерстві.

Що відомо про новий конфлікт США та Китаю?