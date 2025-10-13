Напряжение в торговом противостоянии США и Китая в последние дни резко возросло. Однако в воскресенье администрация президента Дональда Трампа дала понять, что все же готова к заключению соглашения с Пекином.

Чем Вэнс пригрозил Китаю?

В то же время Белый дом отметил, что экспортные ограничения, как объявила китайская власть, создают серьезное препятствие для переговоров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Вице-президент Джей Ди Вэнс призвал Китай "выбрать путь разума" в последнем обострении торговой войны.

Он назвал конфликт страны "длительной переговорной игрой", но предупредил, что США имеют больше рычагов влияния.

Это будет деликатный танец, и многое будет зависеть от того, как будут реагировать китайцы. Если они будут отвечать очень агрессивно, я гарантирую, что президент США имеет гораздо больше карт, чем Китайская Народная Республика,

– подчеркнул Вэнс.

Вместе с тем вице-президент добавил, что США будут разумными, если Пекин готов к "разумному подходу".

Что в Китае думают об угрозах США?

Однако в Пекине не очень боятся угроз администрации США. В воскресенье Министерство торговли Китая обнародовало заявление, в котором осудило планы Трампа ввести 100% пошлины на китайские товары.

В ведомстве обвинили Вашингтон в ухудшении торговых отношений между странами и пообещали ввести новые ограничения в ответ на американские тарифы, пишет Financial Times.

Позиция Китая относительно тарифных войн остается неизменной: мы не хотим войны, но не боимся защищать свои интересы,

– отметили в министерстве.

Что известно о новом конфликте США и Китая?