Укр Рус
Економіка Новини економіки Через торгівельну війну Трампа під загрозою зростання економік США та світу
19 березня, 16:25
2

Через торгівельну війну Трампа під загрозою зростання економік США та світу

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Fitch знизив прогнози зростання економік США та світу через торгівельну війну, розпочату Трампом.
  • Прогнозується, що зростання ВВП США у 2025 році складе 1,7%, а у 2026 році – 1,5%.

Fitch знизив прогнози зростання економік США та світу. Основною причиною цього є торговельна війна Трампа

Якими будуть наслідки торгівельної війни Трампа

Торгівельна війна, яку розпочав Трамп, може також прискорити інфляцію в США, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Global Economic Outlook агентства Fitch Ratings.

Читайте також Які додаткові пільги держава гарантує людям з інвалідністю II групи

Також, за даними звіту, наслідком цієї ситуації стане затримка зниження ставок Федеральною резервною системою. Що відбуватиметься з американською економікою:

  • зараз агенство очікує зростання ВВП США у 2025 році до 1,7%, у попередньому прогнозі це значення було – 2,1%
  • у 2026 році тепер очікується зростання 1,5%, раніше цей прогноз складав – 1,7%.

Зверніть увагу! Торгівельні війни вплинуть і на світову економіку. Очікується, що її зростання сповільниться на 0,3 відсоткові пункти і сягне 2,3% у 2025 році. А от у 2026 це значення може скласти – 2,2%.

Існує величезна невизначеність щодо того, як далеко зайдуть США, і наші прогнози можуть бути надто різкими. Але є також ризики більшого тарифного шоку, зокрема через ескалацію глобальної торгівельної війни,
– повідомляється у звіті.

На що ще вплине зростання тарифів:

  • зростання споживчих цін у США;
  • зниження реальної зарплати;
  • збільшення витрат компаній;
  • становище американських експортерів (по ним вдарять тарифи, введенні у відповідь) і так далі.

Зауважте! Підвищення тарифів також, імовірно, вплине на скорочення ВВП приблизно на 1 відсотковий пункт у країнах Європи.