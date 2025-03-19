Через торгівельну війну Трампа під загрозою зростання економік США та світу

Fitch знизив прогнози зростання економік США та світу. Основною причиною цього є торговельна війна Трампа

Якими будуть наслідки торгівельної війни Трампа

Торгівельна війна, яку розпочав Трамп, може також прискорити інфляцію в США, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Global Economic Outlook агентства Fitch Ratings.

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Також, за даними звіту, наслідком цієї ситуації стане затримка зниження ставок Федеральною резервною системою. Що відбуватиметься з американською економікою:

зараз агенство очікує зростання ВВП США у 2025 році до 1,7%, у попередньому прогнозі це значення було – 2,1%

у 2026 році тепер очікується зростання 1,5%, раніше цей прогноз складав – 1,7%.

Зверніть увагу! Торгівельні війни вплинуть і на світову економіку. Очікується, що її зростання сповільниться на 0,3 відсоткові пункти і сягне 2,3% у 2025 році. А от у 2026 це значення може скласти – 2,2%.

Існує величезна невизначеність щодо того, як далеко зайдуть США, і наші прогнози можуть бути надто різкими. Але є також ризики більшого тарифного шоку, зокрема через ескалацію глобальної торгівельної війни,

– повідомляється у звіті.

На що ще вплине зростання тарифів:

зростання споживчих цін у США;

зниження реальної зарплати;

збільшення витрат компаній;

становище американських експортерів (по ним вдарять тарифи, введенні у відповідь) і так далі.

Зауважте! Підвищення тарифів також, імовірно, вплине на скорочення ВВП приблизно на 1 відсотковий пункт у країнах Європи.