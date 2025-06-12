Торгівлю з Європою "відкинули" на довоєнний рівень: чому ЄС скасував пільгу

Торгівельний безвіз між Україною та ЄС перестав діяти 6 червня. ЄС пішов на цей крок, щоб врятувати одну зі "священних корів" європейської політики.

Чому ЄС скасував торговельний безвіз

Нині Україна повернулася на довоєнний рівень торгівлі з ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Як зазначила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, дія "автономних торговельних заходів" для України завершилась. За її словами, "це було відомо і оголошено ще рік тому".

Чому ЄС так вчинив? Сільське господарство – це, знаєте, одна з "священних корів" європейської політики. Тому тут є багато чутливих моментів, і рішення часто ухвалюються з огляду на громадську думку та політичні мотиви,

– сказала вона.

За словами Матернової, торгівля не зупинилася, оскільки в рамках тимчасового рішення Україна може продовжувати безмитний експорт сільськогосподарської продукції в межах квот – 7/12 від річної квоти, передбаченої Угодою про асоціацію.

Загалом переговори триватимуть кілька місяців, після чого узгодять новий режим торгівлі з ЄС.

Що змінилося для України

Скасування пільгової торгівлі з ЄС повернуло ситуацію на довоєнний рівень. Через ці зміни експортери матимуть певні збитки.

За нашими оцінками, чисті втрати експорту з урахуванням продовження торгівлі понад квоти і переорієнтації на ринки інших країн протягом червня – грудня становитимуть близько 800 мільйонів доларів,

– повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Ніколайчук нагадав, що за угодою між Україною та ЄС загалом було встановлено 30 квот. Відповідно, якщо постачання відбувалося в їх межах, то скасування торгівельного безвізу вагомо вплине на цю ситуацію. Відмітив банкір і наслідки для валютного ринку та платіжного балансу.