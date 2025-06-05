Що зміниться для України

Через ці зміни експортери матимуть певні збитки, повідомляє 24 Канал із посиланням на НБУ.

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Сергій Ніколайчук Заступник голови Національного банку України За нашими оцінками, чисті втрати експорту з урахуванням продовження торгівлі понад квоти і переорієнтації на ринки інших країн протягом червня – грудня становитимуть близько 800 мільйонів доларів.

Ніколайчук нагадав, що за угодою між Україною та ЄС загалом було встановлено 30 квот. Відповідно, якщо постачання відбувалося в їх межах, то скасування торгівельного безвізу вагомо вплине на цю ситуацію. Відмітив банкір і наслідки для валютного ринку та платіжного балансу.

Він (ефект від скасування – 24 Канал) точно не є критичним і точно може компенсуватися певними заходами монетарної та валютно-курсової політики,

– сказав Ніколайчук.

Нагадаємо! Торік через морський коридор було відновлено постачання на африканські та азійські ринки.