Нові правила торгівлі невдовзі узгодять

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка розповів, що протягом тижня українські урядовці мають врегулювати з ЄС нові правила взаємної торгівлі, які діятимуть до моменту вступу України в ЄС, повідомляє 24 Канал із посиланням на uaprom.info. Конкретні умови, на яких будуватимуться двосторонні торгові відносини, стануть відомі вже у червні.

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За його словами, Кабмін знаходиться в діалозі із Єврокомісією, оскільки 5 червня завершується дія режиму автономних торгових заходів, який ЄС запровадив у червні 2022 року. Він передбачав скасування всіх мит, товарних квот та захисних заходів щодо українських товарів.

Качка зазначив, що з 6 червня почнуть діяти перехідні умови: "Це відбуватиметься плавно. З точки зору доступу до ринку ЄС нічого не зміниться. Не з'явиться жодних нових ліцензій". Водночас почнуться переговори про нові довгострокові умови торгівлі.

Певні модальності в нас є, вони влаштують і європейських фермерів, і наших. Це так званий перехід на повну інтеграцію до умов ЄС. До української продукції раніше було упередження, що вона не відповідає умовам європейської. З'ясувалося, що більшості вимог ми відповідаємо і тому можемо юридично це обґрунтувати. І я думаю, що у червні ми зможемо представити цю модель спільно з Єврокомісією,

– сказав Качка.

За словами Тараса Качки, угода поки на початковому етапі, але у червні будуть новини щодо того, як відбуватиметься торгівля між ЄС та Україною на роки до вступу в ЄС вже в рамках Угоди про вільну торгівлю.

Зверніть увагу! Найбільш чутливим до змін в умовах торгівлі сектором української економіки є аграрне виробництво. Тож головна дискусія ведеться стосовно перегляду квот на таку продукцію як пшениця, кукурудза, мясо птиці, мед, цукор.