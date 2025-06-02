Новые правила торговли вскоре согласуют

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что в течение недели украинские чиновники должны урегулировать с ЕС новые правила взаимной торговли, которые будут действовать до момента вступления Украины в ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на uaprom.info. Конкретные условия, на которых будут строиться двусторонние торговые отношения, станут известны уже в июне.

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По его словам, Кабмин находится в диалоге с Еврокомиссией, поскольку 5 июня завершается действие режима автономных торговых мер, который ЕС ввел в июне 2022 года. Он предусматривал отмену всех пошлин, товарных квот и защитных мер в отношении украинских товаров.

Утка отметил, что с 6 июня начнут действовать переходные условия: "Это будет происходить плавно. С точки зрения доступа к рынку ЕС ничего не изменится. Не появится никаких новых лицензий". В то же время начнутся переговоры о новых долгосрочных условиях торговли.

Определенные модальности у нас есть, они устроят и европейских фермеров, и наших. Это так называемый переход на полную интеграцию к условиям ЕС. К украинской продукции раньше было предубеждение, что она не соответствует условиям европейской. Выяснилось, что большинству требований мы отвечаем и поэтому можем юридически это обосновать. И я думаю, что в июне мы сможем представить эту модель совместно с Еврокомиссией,

– сказал Качка.

По словам Тараса Качки, соглашение пока на начальном этапе, но в июне будут новости о том, как будет происходить торговля между ЕС и Украиной на годы до вступления в ЕС уже в рамках Соглашения о свободной торговле.

Обратите внимание! Наиболее чувствительным к изменениям в условиях торговли сектором украинской экономики является аграрное производство. Поэтому главная дискуссия ведется относительно пересмотра квот на такую продукцию как пшеница, кукуруза, мясо птицы, мед, сахар.