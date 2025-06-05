Что изменится для Украины

Из-за этих изменений экспортеры будут иметь определенные убытки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Сергей Николайчук Заместитель главы Национального банка Украины По нашим оценкам, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квоты и переориентации на рынки других стран в течение июня – декабря составят около 800 миллионов долларов.

Николайчук напомнил, что по соглашению между Украиной и ЕС в целом было установлено 30 квот. Соответственно, если поставки происходили в их пределах, то отмена торгового безвиза весомо повлияет на эту ситуацию. Отметил банкир и последствия для валютного рынка и платежного баланса.

Он (эффект от отмены – 24 Канал) точно не является критическим и точно может компенсироваться определенными мерами монетарной и валютно-курсовой политики,

– сказал Николайчук.

Напомним! В прошлом году через морской коридор были возобновлены поставки на африканские и азиатские рынки.