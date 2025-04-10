Загроза глобальній економіці: торгівля між США і Китаєм може скоротитися на 80%

Зростаюча торговельна напруга між Сполученими Штатами та Китаєм створює ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі. Попередні прогнози свідчать, що товарообіг між цими двома економіками може зменшитися аж на 80%.

Торгівля між США та Китаєм може суттєво змінитися

Політика взаємних відповідей між двома найбільшими економіками світу, чия двостороння торгівля становить приблизно 3% світової, має широкі наслідки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Світову організацію торгівлі.

Читайте також "Виключено в осяжному майбутньому": чому США та Китай призупинили угоду щодо TikTok

Подібна ситуація може серйозно зашкодити глобальним економічним перспективам. Зокрема Генеральна директорка СОТ Нгозі Оконджо-Івеала заявила, що оцінки організації, засновані на останніх подіях, підкреслюють суттєві ризики подальшої ескалації.

Негативні макроекономічні наслідки не обмежаться лише США та Китаєм, а поширяться й на інші країни, особливо на найменш розвинені,

– попередила Нгозі Оконджо-Івеала.

Згідно з її слів, особливе занепокоєння викликає потенційна фрагментація світової торгівлі за геополітичними лініями. Поділ світової економіки на два блоки може призвести до довгострокового зниження глобального реального ВВП майже на 7%.

Крім того, перенаправлення торгівлі залишається актуальною й серйозною загрозою, яка потребує скоординованої глобальної відповіді. Тому вона закликає всіх членів СОТ розв'язати цю проблему через співпрацю та діалог.

Надзвичайно важливо для міжнародної спільноти об’єднати зусилля, щоб зберегти відкритість міжнародної торговельної системи,

– наголосила Генеральна директорка СОТ.

Зверніть увагу! У заяві йдеться про те, члени СОТ мають змогу захистити відкриту, засновану на правилах систему торгівлі, а розв’язання цих питань у межах кооперативної структури є необхідним.