Росія без юанів: Китай почав відмовлятися від співпраці з окупантом
Китайські банки відмовляються працювати з російськими компаніями та проводити перекази на їх адреси, пишуть російські ЗМІ. Через це у країни-окупанта закінчуються резерви юанів.
У Росії закінчуються юані
Такі ді з боку Китаю були зумовлені не без участі США, які на початку січня пригрозили країні вторинними санкціями.
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Станом на 1 січня 2024 року у російських банках лишилося юанів у еквіваленті 6,8 мільярда доларів. Це на 25,7% менше за показники листопада. Наприклад у лютому 2023 року сума склала 14,1 мільярда доларів в еквіваленті.
Таке падіння може загрожувати зменшенням імпорту для Росії, тому що КНР веде торги лише у національній валюті. Це критично, адже Москва зараз, як ніколи, залежить від співпраці з Китаєм.
Тож нині у Росії два виходи з цієї ситуації, аби уникнути товарних дефіцитів:
- перейти на бартер – таке рішення пропонують деякі депутати;
- знайти обхідний шлях через сторонні валюти – це може призвести до зростання цін.
Які країни закуповують найбільше російської продукції
- Іспанія – 40%, відвантаження в цю країну зросли у 8,8 раза – 850 тисяч тонн проти 96 тисяч тонн за аналогічний період минулого сезону,
- Італія – 35%, закупівлі зросли в 7,7 раза – 812 тисяч тонн проти 105 тисяч тонн,
- Бельгія – 17%. Зростання у 3,7 раза – 198 тисяч тонн проти 52 тисяч тонн,
- Греція – збільшила закупівлі в 1,9 раза – 160 тисяч тонн проти 85 тисяч тонн,
- Латвія – відвантаження до цієї країни впали до 105 тисяч тонн із 410 тисяч тонн роком раніше.