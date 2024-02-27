Росія купила у ЄС технології для озброєння на десятки мільйонів євро

За десять місяців минулого року Росія змогла імпортувати багато "чутливих товарів" з ЄС. Їх загальна вартість склала 100 мільйонів доларів.

Які країни допомогли Росії обійти санкції

Анонімне джерело видання розповіло, що країни ЄС досі роблять недостатньо аби зупинити надходження технологій, які підпадають під обмеження до Росії. Саме ці товари використовує агресор у війні з Україною.

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Приблизно чверть з товарів "високого пріоритету", які Росія отримала за перші дев'ять місяців минулого року, були відправлені безпосередньо з країн блоку.

З Росією торгували такі країни (не лише ЄС):

Туреччина;

Об'єднані Арабські Емірати;

Сербія;

Китай;

Узбекистан;

Казахстан;

Киргизстан;

Вірменія.

Попри те, що дані вказують на те, що офіційна торгівля "чутливими товарами" з Росією скоротилася, їх експорт до третіх країн значно зріс.