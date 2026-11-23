Пекін і Сеул намагаються перезавантажити економічні відносини після багаторічних обмежень. Нові домовленості можуть надати південнокорейським компаніям більше можливостей на китайському ринку – від туристичних послуг до фінансів.

Що Китай дозволить корейським фільмам та іграм

Південна Корея та Китай майже завершили переговори щодо розширення угоди про вільну торгівлю. Про це лідери країн Лі Чже Мьон та Сі Цзіньпін домовилися під час саміту АТЕС у Шеньчжені, повідомляє EuroNews.

Перед офіційним підписанням документа сторонам залишилося владнати технічні та юридичні нюанси. Але вже відомо, що розширена угода тепер охопить сфери розваг, туризму та фінансових послуг.

Пекін погодився зрівняти у правах південнокорейські компанії у сфері кіно та відеоігор з підприємствами інших країн.

Також країни розширять можливості спільного виробництва. Якщо раніше домовленості стосувалися фільмів, то тепер вони охоплюватимуть:

телесеріали;

анімацію;

розважальні програми;

та документальні стрічки.

Такі роботи отримають статус китайського контенту, що дозволить їм обійти жорсткі квоти на іноземну продукцію.

Водночас цензура нікуди не зникає. Фільми все одно повинні будуть проходити китайську процедуру перевірки контенту перед виходом у кінотеатрах.

Представники бізнесу поки не поспішають радіти.

Нам ще доведеться побачити, чи будуть за цими домовленостями вжиті практичні заходи, які вплинуть на індустрію,

– зазначив працівник південнокорейської компанії з виробництва серіалів.

Втім, попри потепління у відносинах, доля живих виступів корейських K-pop зірок залишається невизначеною. Угода не зобов'язує Пекін автоматично дозволяти проведення концертів, хоча й створює нові канали для переговорів.

Зауважте! Обмеження для південнокорейської індустрії розваг у Пекіні фактично діють із 2016 року, коли Сеул погодився розгорнути американську систему протиракетної оборони THAAD. Пекін не визнав офіційного запровадження заборони, однак вона вплинула на показ фільмів, телепрограм і проведення концертів.

Які ще галузі отримають доступ до китайського ринку

Зміни торкнуться і туристичного сектору. Корейські туроператори у 23 визначених районах Китаю, зокрема в Пекіні та Шанхаї, зможуть організовувати закордонні поїздки.

Крім того, ритейлери отримають право відкривати мережі з 30 і більше магазинів без необхідності створювати спільні підприємства з місцевими компаніями.

Натомість Сеул розширить доступ китайського бізнесу до своїх юридичних, роздрібних та аудіовізуальних послуг. Обидві країни також домовилися не вимагати передачі технологій як умови для інвестицій.

Варто знати! Угода про вільну торгівлю між країнами діє з грудня 2015 року. Переговори щодо її розширення стартували у березні 2018 року і тривали 17 раундів, перш ніж лідери держав змогли дійти остаточної згоди.

Нагадаємо, водночас Сеул домовився про торговельну угоду і з Вашингтоном. США та Південна Корея узгодили умови, за якими інвестиції Сеула в американську економіку становитимуть 350 мільярдів доларів.