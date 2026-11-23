Что Китай разрешит корейским фильмам и играм

Южная Корея и Китай почти завершили переговоры о расширении соглашения о свободной торговле. Об этом лидеры стран Ли Чжэ Мён и Си Цзиньпин договорились во время саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщает EuroNews.

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Перед официальным подписанием документа сторонам осталось уладить технические и юридические нюансы. Но уже известно, что расширенное соглашение теперь охватит сферы развлечений, туризма и финансовых услуг.

Пекин согласился поставить южнокорейские компании в сфере кино и видеоигр в равные условия с предприятиями других стран.

Также страны расширят возможности совместного производства. Если ранее договоренности касались фильмов, то теперь они будут охватывать:

телесериалы;

анимацию;

развлекательные программы;

и документальные фильмы.

Такие работы получат статус китайского контента, что позволит им обойти жесткие квоты на иностранную продукцию.

В то же время цензура никуда не исчезает. Фильмы все равно должны будут проходить китайскую процедуру проверки контента перед выходом в кинотеатрах.

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Представители бизнеса пока не спешат радоваться.

Нам еще предстоит увидеть, будут ли в рамках этих договоренностей приняты практические меры, которые повлияют на индустрию– отметил сотрудник южнокорейской компании по производству сериалов.

Впрочем, несмотря на потепление в отношениях, судьба живых выступлений корейских K-pop-звезд остается неопределенной. Соглашение не обязывает Пекин автоматически разрешать проведение концертов, хотя и создает новые каналы для переговоров.

Обратите внимание! Ограничения для южнокорейской индустрии развлечений в Пекине фактически действуют с 2016 года, когда Сеул согласился развернуть американскую систему противоракетной обороны THAAD. Пекин не признал официального введения запрета, однако он повлиял на показ фильмов, телепрограмм и проведение концертов.

Какие еще отрасли получат доступ к китайскому рынку

Изменения коснутся и туристического сектора. Корейские туроператоры в 23 определенных районах Китая, в частности в Пекине и Шанхае, смогут организовывать зарубежные поездки.

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Кроме того, ритейлеры получат право открывать сети из 30 и более магазинов без необходимости создавать совместные предприятия с местными компаниями.

В свою очередь Сеул расширит доступ китайского бизнеса к своим юридическим, розничным и аудиовизуальным услугам. Обе страны также договорились не требовать передачи технологий в качестве условия для инвестиций.

Стоит знать! Соглашение о свободной торговле между странами действует с декабря 2015 года. Переговоры о его расширении начались в марте 2018 года и прошли 17 раундов, прежде чем лидеры государств смогли прийти к окончательному соглашению.

Напомним, в то же время Сеул заключил торговое соглашение и с Вашингтоном. США и Южная Корея согласовали условия, по которым инвестиции Сеула в американскую экономику составят 350 миллиардов долларов.