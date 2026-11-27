Глобальний ринок стоїть на порозі серйозних змін через жорстку економічну політику Вашингтона. Загроза масштабних фінансових втрат змушує ключових гравців терміново переглядати правила гри.

Чому Вашингтон та Нью-Делі поспішають з угодою

Переговори щодо торгової угоди між Індією та США наблизилися до завершальної стадії. Процес різко прискорився після того, як адміністрація Дональда Трампа запропонувала ввести мита до 25% на індійські товари, про що пише Bloomberg.

Міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял підтвердив, що перешкоди, які раніше гальмували процес, поступово зникають. Якщо сторони вдарять по руках, ставка мита може бути знижена до 17%. Це дасть індійським експортерам серйозну перевагу над конкурентами з В'єтнаму, Малайзії та Бангладеш.

Важливо! Нові тарифні ініціативи США стали наслідком розслідування щодо політики Індії, яка, на думку Вашингтона, створює надлишкові виробничі потужності та шкодить американській комерції. Нью-Делі відкидає ці звинувачення, наголошуючи на необхідності вирішувати суперечки виключно за столом переговорів. Проте загроза вищих зборів створює серйозну невизначеність для бізнесу, змушуючи індійський уряд діяти на випередження.

Що відомо про передісторію торгових маневрів Індії

Дві країни намагаються узгодити торговий пакт ще з лютого, проте процес ускладнювався американськими перевірками та новими санкціями проти російської нафти. Відчуваючи удар від тарифної політики США, Індія почала масово шукати запасні аеродроми. Нью-Делі вже форсує переговори про вільну торгівлю з ЄС, Канадою, Мексикою та Чилі.

Очікується, що європейська угода запрацює вже навесні наступного року, а пакт із Канадою можуть анонсувати під час найближчого візиту прем'єра Нарендри Моді.