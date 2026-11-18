Чому Індія відкладає підписання угоди

Про хід переговорів 18 листопада розповів міністр торгівлі Індії Раджеш Агравал під час заходу в Нью-Делі, пише Bloomberg.

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За його словами, більшість питань сторони вже врегулювали.

Майже всі аспекти угоди більшою чи меншою мірою вже узгоджені– наголосив урядовець.

Однак Нью-Делі хоче спочатку зрозуміти, які саме тарифи США застосовуватимуть до індійських товарів.

Зокрема, Індія очікує на результати американських торговельних розслідувань за розділом 301 американського Закону про торгівлю.

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Варто знати! Йдеться про розслідування США щодо торговельних практик інших країн, які можуть вважатися несправедливими або дискримінаційними та завдавати шкоди американському бізнесу. За його результатами Вашингтон може запроваджувати додаткові мита чи інші торговельні обмеження.

Які тарифи турбують Індію

Переговори ускладнилися тим, що вони відбувалися за однієї тарифної системи США, але згодом її скасували.

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Тепер Вашингтон має визначити нові правила та ставки мит, а Індія хоче знати, наскільки вигідними вони будуть порівняно з умовами для інших торговельних партнерів Америки.

Поки тарифна архітектура не буде відновлена, підписання угоди, на мою думку, потребуватиме певного часу– пояснив Агравал.

Наразі Нью-Делі важливо отримати гарантії, що індійські експортери не опиняться в гіршому становищі порівняно з конкурентами. Водночас міністр наголосив, що країна не хоче затягувати переговори:

Завершити переговори й підготувати все необхідне – це те, чого ми прагнемо досягти якомога швидше– наголосив міністр.

Нагадаємо, Індія та США погодили рамкові умови угоди ще на початку 2026 року, однак остаточно її досі не оформили. Нещодавно Вашингтон заявив, що готовий запропонувати Нью-Делі нижчі мита, ніж іншим партнерам. Водночас остаточні ставки ще не визначені, а перший етап домовленостей мав охопити лише торгівлю товарами.