США готують Індії особливі умови: які мита обіцяє Трамп

Багатомісячні переговори США та Індії щодо торговельної угоди нарешті виходять на фінішну пряму. Нью-Делі може отримати вигідніші умови, ніж інші країни.

Які умови готує Вашингтон для Індії

Сполучені Штати запевнили Індію, що в рамках майбутньої торговельної угоди для неї встановлять значно нижчі мита, ніж для інших країн-партнерів, повідомляє Bloomberg.

Перший етап цього документа, який обговорюють не один місяць, стосуватиметься виключно торгівлі товарами.

Питання ж сфери послуг сторони залишили для наступних раундів переговорів, розповів посадовець, обізнаний із перебігом обговорень. Водночас конкретних ставок і остаточних умов угоди він не розкрив.

Зауважте! США та Індія узгодили рамкові положення угоди ще на початку року, проте досі не перейшли до остаточного оформлення документа. Однією з перешкод стали торговельні розслідування США, які ускладнили переговорний процес.

Чому переговори між США та Індією затягнулися

Серйозна напруженість між країнами виникла після того, як президент Дональд Трамп пригрозив запровадити нищівні мита до 100% для країн, які є великими покупцями російської нафти. Наразі дію цих тарифів тимчасово призупинили.

Однак останніми тижнями представники обох держав випромінюють неабиякий оптимізм щодо швидкого підписання документа. Вони заявляють, що переговори наблизилися до завершення, а більшість проблемних питань уже вдалося владнати.

А на початку листопада американська делегація спеціально прибула до Індії для фіналізації домовленостей.

Ми домовилися про дуже хорошу угоду і матимемо одну з найкращих угод зі США,

– наголосив тоді міністр торгівлі Індії Піюш Гоял.

Своєю чергою, посол США в Індії Серджіо Гор минулого місяця підтвердив, що основні розбіжності залишилися в минулому.

Нагадаємо, раніше переговори між США та Індією вже опинялися під загрозою зриву через тарифну політику Трампа. Нью-Делі не хотів іти на нові поступки Вашингтону, зокрема на тлі можливих мит проти покупців російської нафти.