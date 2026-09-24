США та Китай продовжили торговельне перемир'я: скільки діятиме угода між державами

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін домовилися зберегти торговельне перемир’я. Жодна зі сторін не готова кардинально погіршувати відносини між двома найбільшими економіками світу. Але напруженість навколо рідкісноземельних металів, технологічних обмежень і Тайваню зберігається.

Що відбувається у відносинах між США та Китаєм

Перемир'я діятиме до початку 2027 року, пише Bloomberg.

Щойно Сі Цзіньпін прибув до США в середу, 23 вересня, міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив, що угоду, укладену лідерами минулого року, буде продовжено ще на два місяці – до 10 січня. Це значно знижує напруженість навколо (першого з 2015 року) державного візиту Сі до США та відкриває шлях для ще двох зустрічей президентів, запланованих на найближчі місяці, — на самітах у Шеньчжені та Маямі.

Водночас короткострокове продовження показує, що "конструктивна стратегічна стабільність", яка лежить в основі відносин, залишається крихкою,

– йдеться у матеріалі.

США звинуватили Китай у невиконанні зобов’язань щодо забезпечення стабільних поставок рідкісноземельних металів.

Водночас Пекін упевнений, що його контроль над цими елементами, критично важливими для оборонної промисловості та високотехнологічного виробництва, стримуватиме Трампа від повторного запровадження надзвичайно високих мит.

Зокрема, новина про продовження перемир’я, ймовірно, знизила безпосередній ризик перебоїв із постачаннями, що негативно позначилося на акціях компаній, які намагаються створити альтернативи китайським поставкам рідкісноземельних металів.

Акції Toyo Engineering Corp. у Токіо впали приблизно на 9%, а австралійської Lynas Rare Earths Ltd. – максимум на 5%.

Ширші ринки також не продемонстрували особливого оптимізму: китайський базовий індекс CSI 300 Index впав на 1,7%, а індекс MSCI азійських акцій – на 0,8%, що також було зумовлено високими цінами на нафту та прибутковістю американських облігацій.

Схоже, обидві сторони погодилися на менше, ніж очікувалося,

– пише Bloomberg.

Торговий представник США Джеймісон Грір цього тижня заявив, що США розраховували продовжити перемир’я на три – шість місяців, водночас наголосивши на відсутності довіри між країнами.

Китай прагнув більшого терміну, намагаючись зафіксувати чинну угоду на весь період президентства Трампа.

Нагадаємо, що продовження перемир'я між Китаєм та США дозволить двом найбільшим економікам світу уникнути "нового витка тарифного протистояння". Також це дещо зніме напругу зі світової економіки.