Єврокомісія анонсувала завершення роботи щодо торговельного "безвізу" з Україною

Єврокомісія завершує свою роботу щодо умов торгівлі з Україною. Це стане актуальним після закінчення торговельного безвізу, тобто режиму вільної торгівлі з Євросоюзом.

Єврокомісія представить Україні роботу над альтернативою торговельному безвізу

Цей безвіз завершується вже 5 червня поточного року, пише 24 Канал з посиланням на ЄП.

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Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл на брифінгу 15 квітня у Брюсселі. Він розказав, що Європейська комісія продовжує працювати над пропозицією щодо нових умов торгівлі з Україною. Ба більше, дуже скоро представить її Києву.

Комісія налаштована на проведення консультацій з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, і наша мета – вирішити питання взаємної лібералізації тарифів. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією і якнайшвидше представимо її Україні,

– заявив Олоф Гілл.

Згідно з його слів, метою цього процесу є забезпечення економічної стабільності та передбачуваності для бізнесу і фермерів. Це стосується як України, так і ЄС.

Зверніть увагу! Таким чином можливо буде сприяюти плавному переходу після завершення терміну дії автономних торговельних заходів.