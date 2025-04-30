Торговий дефіцит у США сягнув найвищого показника на всю історію

Торговий дефіцит у США зріс до рекордного рівня в березні. Зокрема компанії активізували зусилля з імпорту товарів напередодні широкомасштабних тарифів президента Дональда Трампа.

Що відбувається з економікою у США

Це свідчить про те, що торгівля стала значним стримуючим чинником економічного зростання у першому кварталі, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Частина імпортованих товарів опинилася на складах оптовиків. Однак економісти вважають, що це не пом’якшить очікуваний негативний вплив на валовий внутрішній продукт через погіршення торгового балансу.

Звіт Бюро перепису населення Міністерства торгівлі США спонукав економістів суттєво переглянути свої оцінки ВВП за минулий квартал у бік більшого зниження. Goldman Sachs тепер очікує скорочення ВВП на рівні 0,8% у річному обчисленні, тоді як JPMorgan прогнозує зниження на 1,75%. Водночас економіка зростала на 2,4% у четвертому кварталі.

Важливо! Уряд планує оприлюднити попередню оцінку ВВП за січень-березень у середу, що збігається зі 100 днями перебування Трампа на посаді.

Дефіцит торгівлі досягнув свого піка

Довіра споживачів у квітні впала до майже п’ятирічного мінімуму, а кількість вакансій у березні зменшилася до найнижчого рівня з вересня минулого року. Однак компанії поки що не відповідають на зростання невизначеності звільненнями працівників, що, ймовірно, тимчасово підтримує економіку.

Різноманітні економічні показники вказують на послаблення економіки у першій половині 2025 року. Якщо ситуація швидко не зміниться і не заспокоїть американців, що з економікою все буде гаразд, тоді скорочення споживчих витрат і капітальних інвестицій бізнесу може ще більше посилитися у другому кварталі,

– зазначив головний економіст банку Comerica Білл Адамс.

Дефіцит торгівлі товарами зріс на 9,6% і досяг 162,0 мільярда доларів – найвищого показника за всю історію, про що повідомило Бюро перепису. Економісти підрахували, що торгівля могла "зрізати" до 1,9 процентного пункту з ВВП у минулому кварталі.

Імпорт товарів зріс на 16,3 мільярда доларів – до рекордних 342,7 мільярда Найбільше зростання – на 27,5% – спостерігалося у категорії споживчих товарів.

Також зросли обсяги імпорту автомобілів і капітальних товарів. Натомість імпорт промислової сировини, раніше підсилений закупівлями немонетарного золота, знизився на 13,5%.

Зверніть увагу! Імпорт продовольства та інших товарів також зменшився.

Що кажуть експерти

Економісти попередили, що імпорт (який віднімається під час розрахунку ВВП) може суттєво перебільшити передбачуване уповільнення економічного зростання у першому кварталі. Але невизначеність, яка зумовлена хаотичною тарифною політикою, створює хвилювання по всій економіці.

Інший звіт, оприлюднений Конференц-радою, показав, що її індекс споживчої довіри знизився на 7,9 пункту до 86,0 у цьому місяці – найнижчого рівня з травня 2020 року.

Зауважте! У звіті зазначається, що у відповідях споживачів питання тарифів зараз перебуває "на першому місці", і згадування тарифів досягло рекордного рівня.