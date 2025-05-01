Україна збереже торгівлю з ЄС: у Раді ухвалили закон

Верховна Рада України ухвалила Закон про ратифікацію Рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції. Це рішення дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції.

Як Україна збереже торгівлю з ЄС

Вони застосовуються з 1 січня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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У Верховній Раді пояснили, що до кінця 2025 року країни можуть паралельно застосовувати як старі, так і нові правила визначення походження товарів. Зокрема старі сертифікати (тобто ті, що видані до 1 січня 2025 або 2026 року) залишаються чинними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем.

Сертифікати, видані за новими правилами, мають містити помітку "REVISED RULES",

– наголосили у ВРУ.

Водночас країни повинні регулярно інформувати одне одного про оновлення своїх правил.

Зверніть увагу! Так українські експортери збережуть безперервність торгівлі з ЄС і легше адаптуються до нових вимог.