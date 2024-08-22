Товарообіг Росії та ЄС впав нижче 5 мільярдів євро

У червні товарообіг між Росією та ЄС опустився на 10%, до 4,9 мільярда євро. Востаннє подібний показник був у 1999 році - 4,6 мільярда євро, пишуть російські ЗМІ.

Товарообіг ЄС та Росії

У червні порівняно з травнем постачання російських товарів до ЄС скоротилося на 14% – до 2,5 мільярда євро. Таких низьких показників не було з 1999 року.

Читайте також Москву чекає блекаут через дефіцит електроенергії

Основною продукцією російського експорту були:

газ – 1,1 мільярда євро;

нафта та нафтопродукти – 333 мільйони євро;

залізо та сталь – 164 мільйони євро.

Натомість постачання ЄС до Росії впало на 5% – до 2,4 мільярда євро. Європейці в основному експортували:

фармацевтична продукція – 634 мільйони євро;

обладнання – 262 мільйонів євро;

оптичні інструменти – 203 мільйони євро.

Зауважте! Найсильніше падіння торгівлі у червні сталося з Португалією — у 4,3 раза. А також з Чехією та Ірландією — приблизно вдвічі.

Попри це Москва змогла наростити товарообіг з Болгарією та Румунією на 15%.