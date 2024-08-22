Товарообіг Росії та ЄС впав нижче 5 мільярдів євро
22 серпня 2024, 12:41Читать новость на русском
У червні товарообіг між Росією та ЄС опустився на 10%, до 4,9 мільярда євро. Востаннє подібний показник був у 1999 році - 4,6 мільярда євро, пишуть російські ЗМІ.
Товарообіг ЄС та Росії
У червні порівняно з травнем постачання російських товарів до ЄС скоротилося на 14% – до 2,5 мільярда євро. Таких низьких показників не було з 1999 року.
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Основною продукцією російського експорту були:
- газ – 1,1 мільярда євро;
- нафта та нафтопродукти – 333 мільйони євро;
- залізо та сталь – 164 мільйони євро.
Натомість постачання ЄС до Росії впало на 5% – до 2,4 мільярда євро. Європейці в основному експортували:
- фармацевтична продукція – 634 мільйони євро;
- обладнання – 262 мільйонів євро;
- оптичні інструменти – 203 мільйони євро.
Зауважте! Найсильніше падіння торгівлі у червні сталося з Португалією — у 4,3 раза. А також з Чехією та Ірландією — приблизно вдвічі.
Попри це Москва змогла наростити товарообіг з Болгарією та Румунією на 15%.