Товарооборот ЕС и России

В июне по сравнению с маем поставки российских товаров в ЕС сократились на 14% – до 2,5 миллиарда евро. Таких низких показателей не было с 1999 года.

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Основной продукцией российского экспорта были:

газ – 1,1 миллиарда евро;

нефть и нефтепродукты – 333 миллиона евро;

железо и сталь – 164 миллиона евро.

Зато поставки ЕС в Россию упало на 5% – до 2,4 миллиарда евро. Европейцы в основном экспортировали:

фармацевтическая продукция – 634 миллиона евро;

оборудование – 262 миллионов евро;

оптические инструменты – 203 миллиона евро.

Заметьте! Самое сильное падение торговли в июне произошло с Португалией - в 4,3 раза. А также с Чехией и Ирландией - примерно вдвое.

Несмотря на это Москва смогла нарастить товарооборот с Болгарией и Румынией на 15%.