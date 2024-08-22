Блэкаут в Москве

Системный оператор России сообщил, что к 2042 году этот дефицит может вырасти до 4,2 гигаватта.

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Оператор сообщил о проблемах с энергоснабжением в Московском регионе еще в прошлом году. Основной причиной были определены трудности с обслуживанием иностранного оборудования, в частности газовых турбин на тепловых электростанциях. Эти объекты остались без необходимых запасных частей и возможностей для ремонта после введения более жестких западных санкций в июне 2023 года.

Напомним! General Electric (GE) и Siemens прекратили обслуживание турбин ТЭС – это где-то 9% мощностей российской энергосистемы.

С целью преодоления прогнозируемого дефицита электроэнергии в Москве было объявлено о планах строительства новой газовой электростанции мощностью 1 гигаватт. Кроме того, проект предусматривает установку двух линий электропередач постоянного тока (DC) от Курской и Нововоронежской атомных электростанций, каждая из которых, как ожидается, будет иметь мощность не менее 1,5 гигаватта. По данным Системного оператора, ориентировочная стоимость строительства составляет от 174 до 351 миллиарда рублей.

Олег Шевцов, генеральный директор "Трансэнерго", рассказал, что энергетическая инфраструктура Москвы и прилегающих регионов охватывает иностранные газовые турбины общей мощностью 1,7 гигаватта. Он подчеркнул, что эти турбины становится все труднее обслуживать из-за продолжающихся санкций,. Кроме того, Шевцов указал на физический износ электросетей как на значительное беспокойство, оценив, что распределительные сети ухудшились примерно на 70%, тогда как магистральные сети подверглись деградации примерно на 50%.