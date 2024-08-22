Блекаут у Москві

Системний оператор Росії повідомив, що до 2042 року цей дефіцит може зрости до 4,2 гігавата.

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Оператор повідомив про проблеми з енергопостачанням у Московському регіоні ще минулого року. Основною причиною були визначені труднощі з обслуговуванням іноземного обладнання, зокрема газових турбін на теплових електростанціях. Ці об'єкти залишилися без необхідних запасних частин та можливостей для ремонту після запровадження більш жорстких західних санкцій у червні 2023 року.

Нагадаємо! General Electric (GE) і Siemens припинили обслуговування турбін ТЕС – це десь 9% потужностей російської енергосистеми.

З метою подолання прогнозованого дефіциту електроенергії в Москві було оголошено про плани будівництва нової газової електростанції потужністю 1 гігават. Крім того, проєкт передбачає встановлення двох ліній електропередач постійного струму (DC) від Курської та Нововоронезької атомних електростанцій, кожна з яких, як очікується, матиме потужність щонайменше 1,5 гігавата. За даними Системного оператора, орієнтовна вартість будівництва становить від 174 до 351 мільярда рублів.

Олег Шевцов, генеральний директор "Трансенерго", розповів, що енергетична інфраструктура Москви та прилеглих регіонів охоплює іноземні газові турбіни загальною потужністю 1,7 гігавата. Він підкреслив, що ці турбіни стає все важче обслуговувати через санкції, що тривають. Крім того, Шевцов вказав на фізичний знос електромереж як на значне занепокоєння, оцінивши, що розподільчі мережі погіршилися приблизно на 70%, тоді як магістральні мережі зазнали деградації приблизно на 50%.