Трамп підвищить ставку до 50% на імпорт сталі до США

США підвищують мита на імпорт сталі та алюмінію для захисту сталеварної галузі. Однак ціни на продукцію з моменту запровадження нових тарифів лише ростуть.

Чому Трамп підвищить тарифи на сталь до 50%

Президент США Дональд Трамп оголосив, що підвищує мита на імпортовану до США сталь та алюміній до 50%. Нова ставка тарифів удвічі більше за поточну, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Виступаючи на сталеливарному заводі US Steel у Пенсильванії, Трамп заявив, що підвищує мита, аби захистити американських сталеварів.

Ми піднімемо ставку з 25% до 50% на імпорт сталі до США, що ще більше зміцнить нашу сталеливарну галузь. Ніхто не зможе обійти це мито,

– зазначив президент.

Трамп додав, що спочатку розглядав можливість підняти мито до 40%, однак представники сталеливарної галузі нібито наполягли на 50%.

Важливо! Пізніше у соціальній мережі Truth Social президент США повідомив, що нові підвищені мита почнуть діяти вже у середу, 4 червня.

Як нові мита Трампа впливають на промисловість

У березні Трамп оголосив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, які розповсюджувалися на всі країни. Це викликало різку критику у Євросоюзі та в Канаді, яка є основним постачальником цих металів до Сполучених Штатів.

Однак Трамп вважає, що саме мита врятували сталеливарну галузь США. Він упевнений, що якби не це його рішення, то фабрики довелося б закривати по всій країні.

Втім, як зазначає CNN, мита Трампа хоча й могли дати імпульс сталеливарній промисловості США, що знаходиться у занепаді, проте мають і негативні наслідки:

Ростуть ціни на головну сировину для будівництва та виробництва – двох галузей, які Трамп обіцяв підтримати.

З моменту оголошення мит у березні ціни на сталь у США зросли, адже американські виробники більше не бояться іноземної конкуренції.

Варто знати! Усього, за даними Міністерства торгівлі, США імпортували заліза та сталі на 31,3 мільярда доларів у 2024 році. Найбільшим постачальником була Канада, яка експортувала до країни сталі на 7,6 мільярда доларів.