Трамп підвищить ставку до 50% на імпорт сталі до США
- Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію до 50% для захисту американських сталеварів.
- Трамп вважає, що мита врятували сталеливарну галузь США, проте вони також призвели до зростання цін на сировину для будівництва та виробництва.
США підвищують мита на імпорт сталі та алюмінію для захисту сталеварної галузі. Однак ціни на продукцію з моменту запровадження нових тарифів лише ростуть.
Чому Трамп підвищить тарифи на сталь до 50%
Президент США Дональд Трамп оголосив, що підвищує мита на імпортовану до США сталь та алюміній до 50%. Нова ставка тарифів удвічі більше за поточну, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Виступаючи на сталеливарному заводі US Steel у Пенсильванії, Трамп заявив, що підвищує мита, аби захистити американських сталеварів.
Ми піднімемо ставку з 25% до 50% на імпорт сталі до США, що ще більше зміцнить нашу сталеливарну галузь. Ніхто не зможе обійти це мито,
– зазначив президент.
Трамп додав, що спочатку розглядав можливість підняти мито до 40%, однак представники сталеливарної галузі нібито наполягли на 50%.
Важливо! Пізніше у соціальній мережі Truth Social президент США повідомив, що нові підвищені мита почнуть діяти вже у середу, 4 червня.
Як нові мита Трампа впливають на промисловість
У березні Трамп оголосив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, які розповсюджувалися на всі країни. Це викликало різку критику у Євросоюзі та в Канаді, яка є основним постачальником цих металів до Сполучених Штатів.
Однак Трамп вважає, що саме мита врятували сталеливарну галузь США. Він упевнений, що якби не це його рішення, то фабрики довелося б закривати по всій країні.
Втім, як зазначає CNN, мита Трампа хоча й могли дати імпульс сталеливарній промисловості США, що знаходиться у занепаді, проте мають і негативні наслідки:
- Ростуть ціни на головну сировину для будівництва та виробництва – двох галузей, які Трамп обіцяв підтримати.
- З моменту оголошення мит у березні ціни на сталь у США зросли, адже американські виробники більше не бояться іноземної конкуренції.
Варто знати! Усього, за даними Міністерства торгівлі, США імпортували заліза та сталі на 31,3 мільярда доларів у 2024 році. Найбільшим постачальником була Канада, яка експортувала до країни сталі на 7,6 мільярда доларів.