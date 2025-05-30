Чому компанії зазнали збитків

Основні витрати пов'язані зі зниженням обсягів продажів, зростанням вартості сировини та комплектувальних, а також із загальною невизначеністю щодо запровадження мит, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Агентство провело аналіз звітності 56 великих компаній: 32 з американського індексу S&P 500, трьох – з європейського STOXX 600 і 21 – з японського Nikkei 225. Експерти зазначають, що реальні збитки можуть бути ще більшими, ніж зафіксовані офіційно.

Хто під ударом

Торговельна напруженість зачепила підприємства по всьому світу — від США до Європи та Азії. Такі гіганти, як Apple, Ford, Porsche, Sony, Walmart, Volvo й United Airlines, були змушені знизити прогнози прибутковості або взагалі відмовилися їх озвучувати. Найбільше постраждали автомобільна галузь, авіаперевізники та імпортери побутової продукції.

Щоб частково компенсувати втрати, багато компаній підвищують ціни на товари. Зокрема, Kimberly-Clark знизила річний прогноз, очікуючи додаткові витрати на 300 мільйонів у 2024 році. Тим часом виробник алкоголю Diageo попередив, що 10% мито на імпорт з ЄС та Великої Британії зменшуватиме його річний операційний прибуток на 150 мільйонів доларів.