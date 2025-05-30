Почему компании понесли убытки

Основные расходы связаны со снижением объемов продаж, ростом стоимости сырья и комплектующих, а также с общей неопределенностью относительно введения пошлин, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Агентство провело анализ отчетности 56 крупных компаний: 32 из американского индекса S&P 500, трех – из европейского STOXX 600 и 21 – из японского Nikkei 225. Эксперты отмечают, что реальные убытки могут быть еще большими, чем зафиксированные официально.

Кто под ударом

Торговая напряженность затронула предприятия по всему миру - от США до Европы и Азии. Такие гиганты, как Apple, Ford, Porsche, Sony, Walmart, Volvo и United Airlines, были вынуждены снизить прогнозы прибыльности или вообще отказались их озвучивать. Больше всего пострадали автомобильная отрасль, авиаперевозчики и импортеры бытовой продукции.

Чтобы частично компенсировать потери, многие компании повышают цены на товары. В частности, Kimberly-Clark снизила годовой прогноз, ожидая дополнительные расходы на 300 миллионов в 2024 году. Между тем производитель алкоголя Diageo предупредил, что 10% пошлина на импорт из ЕС и Великобритании будет уменьшать его годовую операционную прибыль на 150 миллионов долларов.