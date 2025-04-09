Нові мита США на паузі: Скотт Бессент не зміг пояснити "розворот" Трампа

Міністра фінансів США запитали, чому Трамп тимчасово відмовився від дії нових тарифів. Але той не зміг відповісти. Деталі передає 24 Канал.

Цікаво, що частково мита Трампа почали діяти 5 квітня, але початок дії основних припав саме на 9 квітня. Та цього дня в соцмережі Трампа з'явилося повідомлення, що він призупиняє дію тарифів на 90 днів.

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Бессент не знає, чому Трамп відмовився від дії своїх мит

Журналісти запитали міністра фінансів, чому мита діяли всього декілька годин, а потім Трамп відмовився від них. Але Скотт Бессент не знає причину паузи в тарифній політиці США.

За його словами, Трамп створив максимальний переговорний важіль для Америки.

"Ми очікуємо, що країни прийдуть до нас із найкращою угодою. Пауза дає нам час для укладання угоди. Ринок не зрозумів максимальний рівень тарифів Трампа. Це був намір Трампа весь час", – сказав він.

Відзначимо, що саме Бессент погрожував країнам, щоб вони не реагували на мита Трампа. Інакше Америка запровадила би ще жорсткіші тарифи.

Рішення Трампа щодо мит дуже критикували. Біржа обвалилася, а серед республіканців стався розкол, адже Ілон Маск втратив багато коштів і став опонентом Трампа.