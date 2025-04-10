Трамп без попередження змінив тарифну політику й не повідомив радників

Президент США Дональд Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо тарифів, тимчасово призупинивши дію раніше запроваджених мит на 90 днів. Це рішення стало несподіванкою для його радників.

Трамп різко змінив курс

Радники Трампа дізналися про рішення вже після ухвалення, хоча ще того ж ранку Трамп публічно підтримував жорстку митну політику, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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У Білому домі намагались представити зміну як частину продуманої стратегії, проте сам Трамп назвав це "інстинктивним" кроком.

Я знаю, що в біса я роблю,

– заявив він республіканцям.

У соцмережах Трамп писав: "БУДЬ КРУТИМ!" і "ЦЕ ЧУДОВИЙ ЧАС ДЛЯ КУПІВЛІ!!!". Водночас уже після обіду того ж дня президент різко змінив риторику – на тлі обвалу фондового ринку та стрибка прибутковості держоблігацій.

Несподіванка для радників

Раптова зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо мит стала несподіванкою не лише для громадськості, а й для його найближчих радників.

Навіть торговий представник Джеймісон Грір дізнався про новий курс уже під час виступу в Конгресі, а ключові фігури адміністрації, включно з міністром фінансів Скоттом Бессентом та прес-секретаркою Каролайн Левітт, намагались переконати всіх, що це – частина продуманої стратегії.

Зауважте! Всередині адміністрації панує плутанина – навіть радники не впевнені, чи призупинення мит має стратегічну мету, чи це лише емоційна реакція на стрімке падіння фондового ринку. Попри офіційні спроби представити це як раціональне рішення, джерела визнають: справжньою причиною стала паніка через ринкові коливання.