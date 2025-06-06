Ціни падають, доходи зростають, бензин дешевий: Трамп розповів про ситуацію в США

Президент США Дональд Трамп повідомив про успіхи, які вдалося досягти в країні. За його словами, "Америка процвітає".

Що Трамп розповів про США

Дональд Трамп у своїй соцмережі розповів про розквіт США, повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

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Скриншот допису Трампа / Truth Social

Ціни падають, доходи зростають, кордони закриті, бензин дешевий, інфляція мертва – наша країна процвітає,

– написав Трамп.

За його словами, спостерігають також наплив компаній до США.

Економічна ситуація у США

Державний борг США продовжує зростати, і на те є декілька причин, зокрема ставки Федеральної резервної системи і соціальні програми. І поки що економічні прогнози невтішні.

Якщо глянути на динаміку державного боргу США, можна чітко прослідкувати, коли він зростав. Це відбувалося після криз. Тоді з'являлися так звані "вертольотні гроші" у зв'язку з пом'якшенням від ФРС.

Таким чином, уряд витрачає більше, аніж отримує від податків. Це називається активною стимулюючою політикою, коли ставки нульові. Всі беруть кредити та позики, а витрати покриває держава,

– зазначив Андрій Шевчишин.

Державний борг США зростає, але міністр фінансів Скотт Бессент вважає, що дефолту можна уникнути. Глава Мінфіну не став називати крайній термін, коли Сенат може підвищити стелю державного боргу. За його словами, дату не оголошують, тому що використовують її для просування законопроєкту.