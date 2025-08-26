У США у вівторок подешевшали довгострокові державні облігації. Папери втрачають вартість через чергове втручання президента Дональда Трампа у роботу Федеральної резервної системи.

Що відбувається на ринку облігацій США?

Розрив між дохідністю за ставками довгострокових та короткострокових держоблігацій США сягнув майже найвищого рівня за попередні три роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Частина американців незадоволені тим, як Трамп керує економікою США

Долар США ослаб у вівторок ще на 0,1% до основних валют. Від початку року він вже втратив понад 9%.

Дворічні казначейські папери втратили свою дохідність на 0,02 відсоткового пункта – до 3,71%.

Однак 30-річні облігації навпаки збільшили свою прибутковість на 0,05 відсоткового пункта – до 4,93%.

Різниця ж між короткостроковими та довгостроковими облігаціями зросла до понад 1,2 відсоткового пункта і майже повторила максимум, який зафіксували у квітні, коли Трамп сколихнув ринки запровадженням масштабних тарифів.

Аналітики говорять про тенденцію під назвою "торгівля фіскального захоплення". Тобто інвестори очікують зниження ставок за короткостроковим облігаціям через тиск Трампа на ФРС, але водночас вищих ставок у майбутньому.

Якщо йому вдасться, це стане серйозним ударом по незалежності центробанку. Втрата незалежності завжди означає високу ціну: більшу інфляцію та вищі відсоткові ставки,

– застерегла економістка з ING Маріке Блом.

Інвестори США побоюються, що атаки Трампа на ФРС можуть підірвати довіру до головного центробанку світу та надовго зруйнувати його авторитет у боротьбі з інфляцією.

Що відомо про ФРС? ФРС (Федеральна резервна система) – це центральний банк США, який відповідає за стабільність долара та фінансової системи країни. Вона визначає облікову ставку, контролює інфляцію, регулює банківську сферу та здійснює грошово-кредитну політику, щоб підтримувати економічне зростання та зайнятість.

Як Трамп тисне на ФРС?