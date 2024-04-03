"Ніхто не виграє, всі програють": як у світі реагують на нові мита Трампа

У середу 2 квітня, Дональд Трамп запровадив мита на імпорт до США, що назвав "Декларацією економічної незалежності". Тарифи, які коливаються від 10% до 50% для різних країн, викликали занепокоєння серед світових лідерів.

Базова ставка почне діяти вже з 5 квітня, а взаємні тарифи – з 9 квітня. Про те, як у світі реагують на американські нововведення, – читайте на сайті 24 Каналу.

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США вводять мита на імпорт

Окрім базової тарифної ставки у 10%, на імпорт з деяких країн введено додаткові індивідуальні мита. Жорсткіші обмеження стосуються тих держав, які, на думку адміністрації Трампа, мають несправедливі торговельні відносини зі США.

До прикладу, Україна та Велика Британія мають сплачувати 10%, а от Євросоюз – 20%, Ізраїль – 17%, Китай – 34% тощо. Не потрапила у список Трампа низка підсанкційних країн, як-от Росія і КНДР, які нібито вже "стикаються з надзвичайно високими митами".

Трамп анонсував нові мита: дивіться список країн

Як реагують світові лідери