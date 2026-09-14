Дизельна криза у США: Трамп закликав Зеленського не чіпати російські НПЗ

Атаки українських дронів на об'єкти держави-агресорки несподівано викликали різку реакцію за океаном. Американські політики починають відкрито скаржитися на наслідки цих ударів для світового ринку пального.

Чому у США заговорили про захист російського палива

Атаки українських дронів на об'єкти держави-агресорки несподівано викликали різку реакцію за океаном, американські політики починають відкрито скаржитися на наслідки цих ударів для світового ринку пального. Президент США Дональд Трамп звернувся до Володимира Зеленського з вимогою припинити знищення запасів дизельного пального на території Росії. Відповідну заяву американський лідер зробив на полях турніру Irish Open в Ірландії, про що передає DRM News.

За словами політика, саме успішні дії України завдають удару по світовому ринку та провокують нестачу ресурсу. "Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії", – наголосив Трамп. Він додав, що причина глобального дефіциту полягає не в конфлікті на Близькому Сході, а саме в тому, що відбувається між Києвом та Москвою.

Як це впливає на гаманці американців та світовий ринок

Систематичні удари по російській нафтопереробній інфраструктурі суттєво скорочують виробництво нафтопродуктів у державі-агресорці. Для пересічних споживачів у США це вже обернулося неприємними наслідками: середня ціна дизеля там вперше перетнула позначку в 6 доларів за галон.

Саме тому американські політики намагаються захистити власного виборця від інфляції, вимагаючи від України змінити цілі для атак. "Нехай він атакує цілі, але не дизельне паливо", – заявив очільник Білого дому, підкреслюючи власні економічні пріоритети.

Варто нагадати, що риторика щодо мирних переговорів та поступок останнім часом значно посилилася. Як вже повідомлялося, після нещодавньої телефонної розмови з Владіміром Путіним Трамп заявив, що російський диктатор нібито "хоче укласти угоду" і втомився воювати.

Водночас українська сторона готується до предметної розмови: Володимир Зеленський анонсував зустріч з Трампом у 20-х числах вересня, де планує обговорити постачання далекобійних ракет для захисту від балістичних загроз. Поки політики обговорюють можливі компроміси, українські дрони продовжують методично випалювати економічний потенціал ворога, позбавляючи його головного джерела фінансування війни – нафтодоларів.