США тимчасово призупиняють мита на деякі канадські та мексиканські товари

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який звільняє від мит деякі товари з Канади та Мексики. Це "звільнення" буде чинним до 2 квітня.

Трамп призупиняє деякі мита на товари з Мексики та Канади

Трамп також пообіцяв запровадити взаємні мита для країн, які ввели мита на американські товари, пише 24 Канал з посиланням The Hill.

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Видання повідомляє, що під мита не попадають продукти та товари, які прописані в торговій угоді USMCA (укладена між США, Мексика та Канада у 2020 році). У ній прописані:

товари автомобільної промисловості;

сільського господарства (здебільшого молочні продукти);

захист транскордонного потоку даних між країнами.

Цікаво! USMCA укладена на 16 років. Проте передбачає перегляд кожні 6 років.

Як ситуацію коментують у Білому домі

Зокрема представники Білого дому заявили, що багато імпортних товарів все ще обкладатимуться митами. Офіційні особи розповіли, що приблизно 62% імпорту з Канади не підпадають під дію USMCA, і все одно підпадають під тарифи. Водночас 50% імпорту з Мексики не відповідає USMCA.

Другого квітня ми збираємося перейти до взаємного тарифу, і, сподіваюся, що Мексика та Канада достатньо добре попрацюють щодо фентанілу, щоб цю частину розмови зняли з обговорення, і ми перейдемо лише до розмови про взаємні тарифи,

— сказав міністр торгівлі Говард Лутнік.

Зауважте! Представники Білого дому також стверджують, що тарифи Трампа слід розглядати не через призму торгової війни, а через призму "війни проти фентанілу", який щороку вбиває тисячі американців.