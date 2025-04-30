Це біржа Байдена: Трамп прокоментував ситуацію на американському фондовому ринку
- Дональд Трамп заявив, що нинішня криза на американському фондовому ринку – відповідальність Джо Байдена, оскільки його адміністрація почала діяти лише з 20 січня.
- Він стверджує, що економічне відновлення стримує "Biden overhang" – негативна спадщина адміністрації Байдена, та обіцяє, що економічний бум ще попереду.
Трамп прокоментував ситуацію на американському фондовому ринку. Він заявив, що нинішній стан ринку – це відповідальність Джо Байдена, а не його власна.
Трамп знову звинувачує Байдена
Трамп підкреслив, що його адміністрація почала діяти лише з 20 січня, тому на сьогоднішні показники це нібито не впливає, передає 24 Канал на допис Clash Report в X.
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За його словами, нинішнє економічне становище, зокрема криза на фондовому ринку, сформувалося ще за попереднього президента.
Це біржа Байдена, а не Трампа,
– зазначив він.
Він додав, що мита, запроваджені новою адміністрацією, незабаром почнуть діяти, а компанії вже повертають виробництво до США.
Проте, на його думку, економічне відновлення стримує так званий "Biden overhang" – негативна спадщина адміністрації Байдена, яка, за словами Трампа, залишила "погані показники".
Він продовжує запевняти, що економічний бум ще попереду.
Будьте терплячими!,
– написав він наостанок.
До слова! Допис з’явився на тлі обвалу на біржі та зниження ділової активності, яке частина аналітиків пов’язує з геополітичним тиском, зростанням боргового навантаження США та новими тарифами.