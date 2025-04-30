Це біржа Байдена: Трамп прокоментував ситуацію на американському фондовому ринку

Трамп прокоментував ситуацію на американському фондовому ринку. Він заявив, що нинішній стан ринку – це відповідальність Джо Байдена, а не його власна.

Трамп знову звинувачує Байдена

Трамп підкреслив, що його адміністрація почала діяти лише з 20 січня, тому на сьогоднішні показники це нібито не впливає, передає 24 Канал на допис Clash Report в X.

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За його словами, нинішнє економічне становище, зокрема криза на фондовому ринку, сформувалося ще за попереднього президента.

Це біржа Байдена, а не Трампа,

– зазначив він.

Він додав, що мита, запроваджені новою адміністрацією, незабаром почнуть діяти, а компанії вже повертають виробництво до США.

Проте, на його думку, економічне відновлення стримує так званий "Biden overhang" – негативна спадщина адміністрації Байдена, яка, за словами Трампа, залишила "погані показники".

Він продовжує запевняти, що економічний бум ще попереду.

Будьте терплячими!,

– написав він наостанок.

До слова! Допис з’явився на тлі обвалу на біржі та зниження ділової активності, яке частина аналітиків пов’язує з геополітичним тиском, зростанням боргового навантаження США та новими тарифами.