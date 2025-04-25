Трамп стверджує, що Сі Цзіньпін телефонував йому щодо тарифів

Трамп заявив, що отримував дзвінок від лідера Китаю Сі Цзіньпіна стосовно запроваджених тарифів. Він і далі переконаний у тому, що тарифи необхідні США.

Тарифи для Китаю

Трамп підкреслив свою підтримку тарифної політики, зазначивши, що хоча ринок облігацій був напружений, він сам залишався спокійним, передає 24 Канал з посиланням на The Time.

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Він також заявив, що вважатиме "повною перемогою", якщо через рік тарифи на імпорт у США досягатимуть 50%.

Трамп зазначив, що китайський лідер Сі Цзіньпін особисто телефонував йому, і наразі адміністрація США активно веде переговори з Пекіном щодо майбутньої торгівельної угоди.

Я не думаю, що це знак слабкості з його боку,

– додав він.

Водночас президент визнав, що США, ймовірно, доведеться зменшити мита на китайські товари. Раніше міністр фінансів Скотт Бессент зазначив, що діючі високі тарифи фактично паралізували торгівлю між двома країнами.