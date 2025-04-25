Трамп стверджує, що Сі Цзіньпін телефонував йому щодо тарифів
- Трамп заявив, що Сі Цзіньпін телефонував йому щодо запроваджених тарифів, і підтримує політику тарифів для Китаю.
- Трамп вважає, що США, ймовірно, доведеться зменшити мита на китайські товари, оскільки високі тарифи паралізували торгівлю між країнами.
Трамп заявив, що отримував дзвінок від лідера Китаю Сі Цзіньпіна стосовно запроваджених тарифів. Він і далі переконаний у тому, що тарифи необхідні США.
Тарифи для Китаю
Трамп підкреслив свою підтримку тарифної політики, зазначивши, що хоча ринок облігацій був напружений, він сам залишався спокійним, передає 24 Канал з посиланням на The Time.
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Він також заявив, що вважатиме "повною перемогою", якщо через рік тарифи на імпорт у США досягатимуть 50%.
Трамп зазначив, що китайський лідер Сі Цзіньпін особисто телефонував йому, і наразі адміністрація США активно веде переговори з Пекіном щодо майбутньої торгівельної угоди.
Я не думаю, що це знак слабкості з його боку,
– додав він.
Водночас президент визнав, що США, ймовірно, доведеться зменшити мита на китайські товари. Раніше міністр фінансів Скотт Бессент зазначив, що діючі високі тарифи фактично паралізували торгівлю між двома країнами.